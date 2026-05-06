Похоронила отца, собиралась замуж: Мать рассказала о последних днях жизни 34-летней актрисы Добромиловой

Мать Ксении Добромиловой, погибшей в результате наезда мотоциклиста в центре Москвы, поделилась воспоминаниями о последнем разговоре с дочерью. Незадолго до своей гибели, когда 34-летняя актриса готовилась к предстоящей свадьбе, она поделилась с матерью своим беспокойством.

«Мам, надо ещё дожить до свадьбы», — сказала она, чем вызвала у матери неприятное предчувствие. Мать актрисы отметила, что Ксения была печальна и, возможно, предвидела несчастье.

Девушка получила заверения от своей матери: та не осуждала её опасное увлечение – фотографировать мотоциклистов. Мама прекрасно понимала, что это дело, которое по-настоящему зажигает Ксению.

«Поэтому она и вышла... вышла на дорогу, чтобы сделать красивые снимки. Хотя было специально отведенное место. Кто-то мог отвезти её транспорте, она с дороги бы снимала в движении. Мото — это было её последнее увлечение. Это была её команда, её друзья. Там хорошие ребята», — поделилась женщина с MSK1.RU.

Таже стало известно, что минувшей осенью Ксения похоронила папу.