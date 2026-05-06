Мать погибшей Добромиловой рассказала, что дочь предчувствовала трагедию

Мать актрисы Ксении Добромиловой, которая погибла в результате ДТП во время съёмок клипа, рассказала, что предчувствовала трагедию. Об этом сообщает MSK1.RU.

Как уточнила мать, разговор касался обычных жизненных планов, включая свадьбу. Женщина в шутливой форме напомнила дочери, что хотела бы присутствовать на торжестве. В ответ Ксения сказала, что до этого события «ещё нужно дожить».

«Меня кольнуло это. Она грустная была. Может быть, что-то предчувствовала и предвидела, не знаю», — сказала она.