Правда ли, что у цыган нет туалета в доме, и какой невидимой скверны они боятся больше всего

Заходишь в гости к цыганской семье — дом шикарный, отделка дорогая, мебель итальянская. Но туалет почему-то во дворе, в отдельной будке. Хозяйка спокойно объясняет: «У нас так принято». И дело не в деньгах или отсталости. Состоятельные цыгане могут позволить себе золотые краны и мраморные ванны, но унитаз под общей крышей с жилыми комнатами — вещь абсолютно немыслимая. Life.ru разбирается, почему древние представления о чистоте оказываются сильнее современного комфорта.

Магримэ — невидимая скверна, которой боятся больше грязи

У цыган существует два совершенно разных понятия чистоты. Первое — обычная бытовая грязь: пыль на полу, немытые руки, пятна на одежде. С этим спокойно мирятся, ведь кочевая жизнь веками приучила не обращать внимания на дорожную пыль. Но есть второе понятие — магримэ, ритуальная скверна. Это опасное духовное загрязнение, которое может разрушить жизнь человека и его семьи.

Туалет для цыган — главный источник этой самой магримэ. Дом считается священным пространством, где живёт семья, готовится еда, рождаются дети. Расположить уборную в одной стене со спальней или кухней — это значит осквернить всё жилое пространство, впустить скверну туда, где она может навредить. Поэтому санузлы либо выносят во двор на приличное расстояние, либо не строят вовсе, обходясь природными условиями.

Женская юбка опаснее любой инфекции

Представления о ритуальной чистоте пронизывают абсолютно всю жизнь цыган, от утреннего умывания до похорон. Всё, что связано с нижней частью тела, будь то длинная юбка до пола или та самая туалетная комната, потенциально опасно и может осквернить окружающих. Именно поэтому многие цыганские семьи строят исключительно одноэтажные дома.

Логика простая: женщина, поднявшись на второй этаж, автоматически окажется выше мужчины, который находится внизу. А это означает, что её нижняя часть тела будет над его головой, что категорически недопустимо и оскверняет мужчину. Страх «замараться» ритуально оказывается намного сильнее любых бытовых удобств и архитектурных изысков. Даже если позволяют деньги построить трёхэтажный особняк, цыгане предпочтут растянуть комнаты по горизонтали.

Стирка как священный ритуал с жёсткой иерархией

Стирают у цыган тоже не абы как. Существует строгая очерёдность, нарушение которой считается тяжким грехом. Сначала стирают детские вещи, потому что дети ещё чисты и невинны. Потом мужские, причём отдельно верхнюю одежду и нижнее бельё. И только в самом конце — женские вещи, тоже разделяя верх и низ. Женская юбка или нижнее бельё не может стираться в одном тазу с мужской рубашкой.

Женщина вообще не может есть из одной тарелки с мужчиной — у неё должна быть своя посуда. Даже полотенца строго делятся на «верхние» (для лица и рук) и «нижние» (для тела ниже пояса), и перепутать их — страшный позор. Гость, случайно вытершийся «нижним» полотенцем, может быть изгнан из дома и объявлен осквернённым. Эти правила кажутся абсурдными современному человеку, но для цыган они абсолютны и неприкосновенны.

Кукурузное поле вместо санузла и никакого стыда

При этом сами цыгане совершенно спокойно относятся к отсутствию туалета как такового. Легендарный советский этнограф Лев Черенков, изучавший цыганскую культуру десятилетиями, описывал: в молдавском селе Урсарь туалетом для местных цыган служили обычные кукурузные плантации. Удобно со всех сторон: и свои дела сделал, и растениям подкормка досталась, и место укромное.

А вот говорить об этом процессе вслух — строжайшее табу. Заходить и выходить из уборной (даже дворовой) нужно максимально скрытно, чтобы никто не заметил и не понял, куда именно ты направляешься. Но после визита человек обязан тщательно вымыть руки проточной водой, чтобы смыть ту самую магримэ. Причём мыть руки нужно особым образом: сначала правую, потом левую и только специальным мылом, которое потом нельзя использовать для лица.

Один неверный шаг — и ты изгой навсегда

Получается парадоксальная картина: обычная бытовая грязь для цыган почти ничего не значит. Дорожная пыль на одежде, немытый пол, грязные руки после работы — к этому веками привыкли и спокойно относятся. А вот нарушить правила ритуальной чистоты — это катастрофа вселенского масштаба, грех непростительный. Если человек «осквернится» намеренно или попытается скрыть своё осквернение, его могут изгнать из табора навсегда.

Причём изгнание означает не просто выселение из общины. Такого человека объявляют нечистым, с ним перестают здороваться, из его рук нельзя принимать еду и воду, его детей не берут в жёны и мужья. Фактически он становится живым мертвецом для всего цыганского мира. Поэтому маленькая уличная будка во дворе роскошного особняка — это не признак отсталости или отсутствия вкуса. Это строгое следование законам, которые древнее любой современной цивилизации.

Цыганские представления о чистоте кажутся нам странными и архаичными. Но они выполняют важную функцию: сохраняют культурную идентичность народа, который веками живёт в чужих странах среди чужих людей. Эти правила создают невидимую границу между «своими» и «чужими», помогают сохранить традиции и передать их детям.