Адвокат победителя «Танцев со звёздами» арестован за присвоение 7 млн на «откат»

В Москве арестован адвокат Александр Карабанов за мошенничество — он взял у клиента, победителя шоу «Танцы со звёздами» и гендиректора коммерческой организации Алексея Леденёва 2 миллиона рублей якобы для передачи взятки должностным лицам. Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Москве.

Юристу предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Также возбуждено дело против гендиректора коммерческой организации — его подозревают в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, в ноябре 2024 года руководитель фирмы Леденёв, проходивший по делу о мошенничестве при поставках для «Концерна Калашников», обратился за помощью к Карабанову. Адвокат убедил его, что благодаря связям в правоохранительных органах сможет повлиять на расследование и помочь избежать наказания.

За свои услуги он потребовал 7 млн рублей, из которых 2 млн — в качестве аванса для передачи силовикам. 26 ноября в коллегии адвокатов на Маросейке он получил эти деньги. Однако, как установили следователи, Карабанов не намеревался передавать их должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на результат. Средствами он распорядился по своему усмотрению.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.