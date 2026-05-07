Не «картошкой»: Что такое «русский» нос и кто на самом деле его обладатели

Как вы представляете себе внешность русского человека? Может, у него светлые волосы или какой-то определённый цвет глаз? Но если мы скажем, что настоящую русскую душу можно узнать по носу? Да, именно по нему! Причём стереотип о «картошке» можно забыть, поскольку реальные исследования говорят совершенно другое. Life.ru решил обратиться к науке и разобраться в том, что на самом деле говорят антропологи о русских носах. Поехали?

Откуда взялся миф о курносом носе у славян?

Как на самом деле выглядит настоящий русский нос: откуда появился миф о «картошке» и что говорят исследования антропологов?

Стереотип о «типично русском» курносом носе имеет давние корни, восходящие к представлениям XIX – начала XX века. Он подкреплялся литературными описаниями: «курносый носик» у деревенских девочек в произведениях Н.С. Лескова — и некоторыми научными теориями того времени.

Например, русско-французский антрополог Иосиф Деникер в своей классификации относил восточных славян и финнов к «ориентальной» расе, для которой он считал характерным вздёрнутый нос. Эти идеи, хоть и были популярны в определённых кругах, базировались скорее на гипотетических построениях, чем на систематических измерениях тысяч людей. Так что же говорит наука?

Что на самом деле говорят исследования?

Как выглядит настоящий русский нос? Данные исследования «Происхождение и этническая история русского народа» (1965). © Фото GPTChat / Софья Кузнецова

Самое крупное и авторитетное исследование на эту тему провела Русская антропологическая экспедиция (РАЭ) под руководством выдающегося советского антрополога профессора Виктора Валериановича Бунака в 1955–1959 годах. В экспедиции было исследовано более 17 000 мужчин и женщин, уроженцев 107 регионов европейской части России. Это обеспечило показательность выборки и достоверность результатов.

Результаты, опубликованные в фундаментальном труде «Происхождение и этническая история русского народа» (1965 г.), стали «золотым стандартом» в этой теме. Примечательно, что процент прямых носов у русских выше, чем в среднем по Европе, где этот показатель держится на уровне 70%. Однако, как и следовало ожидать в большой стране, формы носа распределены по территории европейской части России неравномерно:

Регион самой высокой курносости — ильменская группа (вдоль озера Ильмень, в бассейнах рек Волхов, Мста и Молога). Здесь вогнутая спинка носа встречается у 11–17% населения.

Регион самой низкой курносости — Вологодчина и Вятка, где этот признак наблюдается лишь у 1,4%.

— Вологодчина и Вятка, где этот признак наблюдается лишь у . Распространение других форм: Прямые носы преобладают у представителей западного верхневолжского или клязьминского типа, а широкие носы чаще встречаются у архангельского типа. Крупные носы, длиной 55–56 мм, чаще встречаются в центральных регионах, а приплюснутые формы — на юго-востоке.

Интересно, что «курносость» является неотъемлемой чертой вовсе не русских, а, например, немцев. В некоторых районах Померании доля курносых достигает 25%. Что же об этом говорят генетики?

Что говорят генетики?

Современная наука подтверждает выводы классической антропологии. Совместное исследование российских, британских и эстонских генетиков, опубликованное в журнале The American Journal of Human Genetics, показало, что русские — одни из самых «чисто европейских» народов. Получается, монголоидная примесь в нашем генофонде практически не прослеживается. Генетический профиль делится на две большие ветви: южно-центральную (родство с другими славянами) и северную (родство с финно-угорскими народами), что отражается и на разнообразии антропологических типов, включая форму носа.

«Типично русский нос» — это в подавляющем большинстве случаев прямой, чёткий профиль, а вовсе не курносая «картошка». Устойчивый стереотип о курносости как национальной черте — это литературный и культурный штамп, который был опровергнут строгими научными данными антропологии и генетики.