День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 12:28

Главного инженера рудника на Колыме задержали из-за гибели 8 рабочих

Обложка © VK / СУ СК России по Магаданской области

Обложка © VK / СУ СК России по Магаданской области

На горнодобывающем предприятии Магаданской области, где произошло обрушение породы, задержан главный инженер. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Главный инженер предприятия задержан. Видео © VK / СУ СК России по Магаданской области

«Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — уточнили в региональном главке.

Сотрудника задержали по подозрению в том, что его действия (или бездействие) на опасном производстве повлекли гибель персонала горнодобывающей компании

В Кузбассе назвали причину вывода горняков с шахты «Алардинская»
В Кузбассе назвали причину вывода горняков с шахты «Алардинская»

Ранее сообщалось, что в Сусуманском районе Магаданской области на угледобывающем карьере обрушилась горная порода, после чего пропала связь с группой рабочих. Следственный комитет уже завёл уголовное дело по данному факту. Позже были найдены тела восьми рабочих, попавших под завал.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Магаданская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar