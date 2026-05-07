Главного инженера рудника на Колыме задержали из-за гибели 8 рабочих

На горнодобывающем предприятии Магаданской области, где произошло обрушение породы, задержан главный инженер. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — уточнили в региональном главке.

Сотрудника задержали по подозрению в том, что его действия (или бездействие) на опасном производстве повлекли гибель персонала горнодобывающей компании