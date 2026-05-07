7 мая, 14:43

Львова-Белова передала ООН данные о гибели 85 детей в России с начала СВО

Обложка © Telegram / Мария Львова-Белова

С начала специальной военной операции в России погибли 85 детей, ещё 220 были ранены, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова в интервью ИС «Вести».

«У нас с начала СВО 85 детей погибло, 220 детей были ранены», — сказала омбудсмен и добавила, что сейчас растёт количество несовершеннолетних, которые завербованы украинской стороной для экстремистской деятельности.

По словам Львовой-Беловой, подросткам сначала предлагают лёгкий заработок, а затем запугивают и подталкивают их к преступным действиям. Эти данные она озвучила на встрече со специальным представителем генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессой Фрезье в конце апреля. Кроме того, омбудсмен отметила, что российская сторона представила информацию о разрушенной инфраструктуре, в том числе о повреждённых школах, больницах и жилых домах. Она также подчеркнула, что Россия не видит реакции ООН на эти данные.

Ранее Life.ru писал, что Ржев Тверской области был атакован БПЛА Вооружённых сил Украины. Эвакуированы 350 человек, среди них 60 детей. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. ВСУ также ударили по жилым домам и мирным жителям Бежицкого района Брянска. В результате террористической атаки были ранены 13 человек, в том числе один ребёнок.

Наталья Афонина
