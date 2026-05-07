«У нас с начала СВО 85 детей погибло, 220 детей были ранены», — сказала омбудсмен и добавила, что сейчас растёт количество несовершеннолетних, которые завербованы украинской стороной для экстремистской деятельности.

По словам Львовой-Беловой, подросткам сначала предлагают лёгкий заработок, а затем запугивают и подталкивают их к преступным действиям. Эти данные она озвучила на встрече со специальным представителем генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессой Фрезье в конце апреля. Кроме того, омбудсмен отметила, что российская сторона представила информацию о разрушенной инфраструктуре, в том числе о повреждённых школах, больницах и жилых домах. Она также подчеркнула, что Россия не видит реакции ООН на эти данные.