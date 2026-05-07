7 мая, 18:10

Посол Армении доложит в Ереван о позиции России из-за речи Зеленского

Здание МИД России в Москве. Обложка © Life.ru

Глава дипломатической миссии Армении в России Гурген Арсенян, вызванный в МИД РФ, пообещал доложить в Ереван о сделанном ему представлении. Причиной стало его выступление на недавних мероприятиях под эгидой Евросоюза, где Владимир Зеленский позволял себе угрозы в адрес России, подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

В сообщении Министерства иностранных дел России подчёркивается, что предоставление такой площадки для антироссийских заявлений абсолютно неприемлемо. Вызванному послу было сделано официальное представление. Сам Арсенян пообещал передать всё сказанное российской стороной руководству в Ереване.

Напомним, Владимир Зеленский, посетивший саммит Европейского политического сообщества в Ереване, в очередной раз объяснил европейцам, как ему нужны их деньги. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот визит «настоящим подарком» для армянской стороны, а также обвинила премьер-министра Армении Никола Пашиняна в нарушении обещания — не действовать против российских интересов.

Юрий Лысенко
