Посол Армении доложит в Ереван о позиции России из-за речи Зеленского

Глава дипломатической миссии Армении в России Гурген Арсенян, вызванный в МИД РФ, пообещал доложить в Ереван о сделанном ему представлении. Причиной стало его выступление на недавних мероприятиях под эгидой Евросоюза, где Владимир Зеленский позволял себе угрозы в адрес России, подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

В сообщении Министерства иностранных дел России подчёркивается, что предоставление такой площадки для антироссийских заявлений абсолютно неприемлемо. Вызванному послу было сделано официальное представление. Сам Арсенян пообещал передать всё сказанное российской стороной руководству в Ереване.