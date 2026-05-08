В подмосковном Сергиевом Посаде полностью уничтожен огнём дом, где провёл свои молодые годы Герой Советского Союза, генерал-полковник Дмитрий Жеребин. Об этом сообщает местная газета «Вперёд».

В этом доме провёл молодость Герой СССР генерал-полковник Дмитрий Жеребин — о чём свидетельствовала мемориальная доска. Дом хотели сохранить, чтобы впоследствии сделать из него музей.

Жильцов из строение официально расселили и отключили от всех коммуникаций, однако внутри всё равно незаконно проживали посторонние люди.

В период с 16 апреля по 2 мая 1945 года подразделение Жеребина прорвало несколько линий вражеской обороны и захватило центральную часть Берлина. В ходе этих сражений генерал управлял действиями корпуса, налаживал чёткое взаимодействие между стрелковыми подразделениями и артиллерией.

