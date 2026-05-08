8 мая, 08:00

В селе Чалтырь ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Обложка © Life.ru

В селе Чалтырь Мясниковского района Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Торпуджиян.

По его словам, повреждения получили жилые дома, автомобили, а также предприятия на юго-восточной промзоне. После происшествия прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По итогам заседания власти определили границы пострадавших территорий. Режим ЧС действует в отдельных районах Чалтыря и на юго-восточной промышленной зоне.

Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после удара в филиал «Аэронавигация Юга России»

На места происшествий прибыли пожарные и спасатели из Мясниковского района, Ростова-на-Дону и Таганрога. Полиция оцепила повреждённые участки и обеспечила безопасность.

С раннего утра специалисты управления по чрезвычайным ситуациям вместе с представителями местных администраций осматривают дома, производственные и складские помещения.

Обломки сбитых дронов упали в Таганроге, Батайске и Ростове-на-Дону

Торпуджиян уточнил, что власти продолжают устранять последствия атаки и обещают оказать необходимую помощь тем, чьё имущество пострадало.

Ночь на 8 мая стала для Ростовской области одной из самых напряжённых за последние дни. По данным губернатора Юрия Слюсаря, силы ПВО отражали атаку беспилотников и ракет в Таганроге и Азовском районе. Последствия падения обломков зафиксировали в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге и Мясниковском районе. Жертв, по предварительной информации, нет.

Марина Фещенко
