Губернатор Слюсарь приехал в район под Ростовом после ночной атаки БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прибыл в Мясниковский район после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Торпуджиян.

По его словам, вместе с губернатором на место приехал директор департамента по ЧС региона Павел Нудгин. Они оценивают ситуацию и меры поддержки для жителей.

Основной удар пришёлся на село Чалтырь и юго-восточную промзону. Там повреждены домовладения, автомобили, а также производственные и складские помещения.

Торпуджиян подчеркнул, что среди жителей пострадавших нет. Он отметил, что жизни людей вне опасности.

На местах работают экстренные службы, полиция и специалисты управления по чрезвычайным ситуациям. Они проводят осмотр повреждённых объектов и фиксируют ущерб.

Глава администрации поблагодарил жителей района за сплочённость и готовность помогать службам. О дальнейших мерах власти обещали сообщить дополнительно.

В ночь на 8 мая Ростовская область подверглась воздушной атаке беспилотников и ракет. По данным губернатора Юрия Слюсаря, силы ПВО работали в Таганроге и Азовском районе, жертв нет. Последствия падения обломков зафиксировали сразу в нескольких точках региона — Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге и Мясниковском районе.