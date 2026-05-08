Врио министра экономики Дагестана попал в ДТП, у него сломаны ноги

Врио министра экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов пострадал в ДТП на 460-м км федеральной автодороги Астрахань-Махачкала. Авария произошла в четверг вечером, когда 75-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry, в которой находился Султанов.

«Вчера вечером произошло ДТП с участием Газели и Toyota Camry, в результате которой пострадали врио министра экономики Дагестана Гаджи Султанов и его водитель. Руководитель Минэкономразвития республики при аварии получил переломы ног», – сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РД.

Министра прооперировали. По информации Минздрава Дагестана, угрозы жизни нет, его состояние стабильное. МВД Дагестана уточнило, что ДТП произошло на федеральной трассе Астрахань-Махачкала. Помимо Султанова в аварии пострадали водитель «Газели» и водитель Toyota. Все пострадавшие были госпитализированы.

«75-летний местный житель, управляя машиной ГАЗ-332132, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Camry, за рулём которого находился 58-летний житель Каспийска», — рассказали в ГАИ обстоятельства аварии.