В аэропорту Ставрополя задерживаются четыре рейса, шесть отменены

В аэропорту Ставрополя 8 мая задерживаются четыре рейса и шесть отменены. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

На вылет поздним вечером перенесены рейсы в Москву и в Санкт-Петербург. Отменены два дневных борта до столицы и один вечерний — до Екатеринбурга.

На прилёт опаздывают рейсы из Москвы и из Санкт-Петербурга. Посадка двух рейсов из столицы и одного из Екатеринбурга отменены.