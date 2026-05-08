В аэропорту Ставрополя задерживаются четыре рейса, шесть отменены
Аэрропорт Ставрополя.
В аэропорту Ставрополя 8 мая задерживаются четыре рейса и шесть отменены. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.
На вылет поздним вечером перенесены рейсы в Москву и в Санкт-Петербург. Отменены два дневных борта до столицы и один вечерний — до Екатеринбурга.
На прилёт опаздывают рейсы из Москвы и из Санкт-Петербурга. Посадка двух рейсов из столицы и одного из Екатеринбурга отменены.
Напомним, Минтранс России сегодня объявил об ограничениях работы 13 воздушных гаваней на юге страны, среди них: аэропорты Краснодара, Сочи, Волгограда и другие. Во время объявленного российской стороной перемирия войска Украины нанесли атаковали филиал «Аэронавигации Юга России», из-за чего в Ростове-на-Дону объявлен режим ЧС. Вылета дожидаются порядка 14 тысяч пассажиров, преимущественно на внутренних рейсах.
