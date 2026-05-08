Генпрокуратура приобщила 52 тома к делу «золотой судьи» Елены Хахалевой

Генпрокуратура приобщила 52 тома документов к делу о коррупции бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом передаёт корреспондент ТАСС из зала суда.

В материалах — документация о происхождении имущества Хахалевой, а также её родственников. Среди них — судья Арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева. Надзорное ведомство добивается обращения активов в доход государства.

В предыдущем заседании истец уточнил исковые требования. К спору привлекли 11 новых соответчиков, которые, по данным следствия, аффилированы с семьёй и помогали скрывать коррупционные активы. Также в деле появились четыре юридических лица в качестве третьих лиц.

Представитель Генпрокуратуры заявил ходатайство о приобщении 52 томов с документами на объекты недвижимости. Суд его удовлетворил. Поскольку объём информации огромен, заседание отложили на 13 мая. Судья пояснил: сторонам и суду нужно время для изучения материалов и подготовки мотивированных позиций.

Елену Хахалеву прозвали «золотой судьёй» после скандала летом 2017 года: она устроила для дочери роскошную свадьбу с участием звёзд эстрады. Позже возникли вопросы к её диплому и финансовым расходам, а в 2020 году её досрочно лишили статуса судьи за 128 прогулов (с 2016 по 2019 год); это решение подтвердил Верховный суд. Против неё возбудили уголовное дело за получение зарплаты за неотработанные дни, в 2022 году объявили в розыск, а в 2025-м появилась информация о её задержании в Баку, но Азербайджан отказал в экстрадиции. Тем временем глава Верховного суда России Игорь Краснов распорядился передать документы для антикоррупционного расследования в отношении судьи из Краснодарского края Наталии Хахалевой — родной сестры Елены.