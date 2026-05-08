Путин обсудил с Совбезом атаку на Ростовский центр организации полётов
Владимир Путин.
Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсудил атаку ВСУ на Ростовский региональный центр организации воздушного движения. Президент России подчеркнул, что действия Киева носят террористический характер.
Действия противника могли сказаться на безопасности гражданских воздушных судов, указал российский лидер. Однако действия диспетчеров не позволили этому произойти.
«К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высоко профессиональной работы наших коллекционных диспетчеров», — дрбавил глава государства.
Напомним, авиасообщение на Юге России было парализовано из-за удара по административному зданию филиала «Аэронавигации Юга России». Временно перестали работать воздушные гавани ряда городов, например Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Минеральных Вод и Сочи. Порядка 14 тысяч человек вынуждены ожидать восстановления работы аэропортов. Позднее рейсы стали подниматься в небо.
