Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсудил атаку ВСУ на Ростовский региональный центр организации воздушного движения. Президент России подчеркнул, что действия Киева носят террористический характер.

Действия противника могли сказаться на безопасности гражданских воздушных судов, указал российский лидер. Однако действия диспетчеров не позволили этому произойти.

«К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высоко профессиональной работы наших коллекционных диспетчеров», — дрбавил глава государства.