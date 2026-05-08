Савельев: Авиасообщение на юге России полностью восстановят за два-три дня

На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза вице-премьер Виталий Савельев доложил президенту РФ Владимиру Путину о последствиях утренней атаки киевского режима на центр безопасности авиационного движения на юге России.

По словам Савельева, по зданию регионального центра организации воздушного движения в Ростове-на-Дону было нанесено три удара украинскими беспилотниками. Инженерам потребуется 15 часов, чтобы оценить работоспособность систем.

Вице-премьер заверил, что полноценное воздушное сообщение в регионе будет восстановлено в течение двух-трёх дней. Президент также заслушал доклад о дополнительных мерах по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса РФ.