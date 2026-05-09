«Зрелая интимность»: Как перестать стесняться ходить в туалет при партнёре

Страх перед физиологическими процессами связан с боязнью отвержения и желанием сохранить иллюзию собственной идеальности, уверена психолог Мария Зуева. Она призвала перестать стесняться ходить в туалет при партнёре и легализовать свою биологию.

Если тревога зашкаливает, можно использовать «акустическую маскировку» (включить воду, музыку или вентилятор), это снизит уровень кортизола и позволит физически расслабиться. Однако в отношениях с партнёром или друзьями лучшее оружие — искренность и лёгкая ирония. Фраза «не заходите туда минут десять, я живой человек» разрушает табу гораздо эффективнее, чем мучительное терпение, которое в конечном счёте ведёт к неврозам и спазмам.

«Зрелая интимность строится на принятии всей полноты человеческого естества. Ваш партнёр выбрал живого человека, а не пластиковую голограмму. Позвольте себе роскошь быть уязвимым в базовых потребностях, и этот внутренний барьер исчезнет», — заключила собеседница РИАМО.