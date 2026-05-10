Капризов тремя очками помог «Миннесоте» одержать первую победу над «Колорадо»

«Миннесота Уайлд» одержала первую победу во втором раунде Кубка Стэнли, уверенно обыграв «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:1. После этого матча счёт в серии стал 2-1 в пользу клуба из Денвера.

Одним из главных героев встречи стал россиянин Кирилл Капризов. Нападающий забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также у «Миннесоты» отличились Куинн Хьюз, Райан Хартман, Брок Фэйбер и Мэтт Болди. Владимир Тарасенко записал на свой счёт голевой пас.

Гол Капризова в ворота «Колорадо».

У «Колорадо» единственный гол забил Натан Маккиннон. Российский форвард Валерий Ничушкин завершил игру без набранных очков.

Следующий матч серии состоится 12 мая на льду «Миннесоты».

Ранее «Каролина Харрикейнз» первой вышла в финал Восточной конференции НХЛ. Команда Андрея Свечникова в четырёх матчах обыграла «Филадельфию Флайерз», завершив серию со счетом 4-0.