Капризов на вершине: Россиянин возглавил гонку бомбардиров Кубка Стэнли

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов возглавил список лучших бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли. После третьего матча серии плей-офф с «Колорадо Эвеланш» на счету россиянина стало 14 очков (4+10) в девяти играх.

Этот результат позволил ему войти в число самых продуктивных игроков клуба за всю историю выступлений в плей-офф. Капризов стал лишь третьим хоккеистом «Миннесоты», которому удалось набрать 14 очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Следом за Капризовым идут Куинн Хьюз («Миннесота») и Митч Марнер («Вегас Голден Найтс»), у которых по 13 очков.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» сумела добиться первой победы во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли, уверенно переиграв «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:1. Капризов забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Несмотря на успех, серия по-прежнему остаётся за клубом из Денвера — после этого матча счёт стал 2–1 в пользу «Колорадо».