«Это не война Армении»: Песков объяснил, почему в Ереване приняли Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу политиков Украины и Армении на международной площадке. Речь идёт о саммите с Евросоюзом, который проходил в Ереване. В нём участвовал Владимир Зеленский, которого армянская сторона довольно тепло приняла.

Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что соблюдение этикета и протокола на международных саммитах является нормальной практикой.

«Ну, смотрите, во время международных саммитов здороваются все. В этом нет ничего предосудительного. И это (специальная военная операция. — Прим. Life.ru) — не война Армении», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, проблемы в отношениях Москвы и Киева не являются конфликтом Еревана.