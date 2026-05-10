«Это не война Армении»: Песков объяснил, почему в Ереване приняли Зеленского
Песков заявил, что не видит проблем в общении политиков Армении и Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу политиков Украины и Армении на международной площадке. Речь идёт о саммите с Евросоюзом, который проходил в Ереване. В нём участвовал Владимир Зеленский, которого армянская сторона довольно тепло приняла.
Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что соблюдение этикета и протокола на международных саммитах является нормальной практикой.
«Ну, смотрите, во время международных саммитов здороваются все. В этом нет ничего предосудительного. И это (специальная военная операция. — Прим. Life.ru) — не война Армении», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, проблемы в отношениях Москвы и Киева не являются конфликтом Еревана.
Ранее в МИД России выразили недовольство из-за выступления Владимира Зеленского на мероприятиях под эгидой Евросоюза в Армении. Дмитрий Песков заявил, что для Москвы важно, чтобы Ереван не занимал антироссийские позиции. По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия хотела бы получить от Армении разъяснения из-за русофобских высказываний Зеленского, которые прозвучали на территории республики. При этом в Кремле подчеркнули, что Москва не видит проблемы в самом факте проведения Арменией саммита с Евросоюзом. Неприемлемым в России считают другое — когда союзная страна предоставляет площадку для антироссийских заявлений украинского лидера.
