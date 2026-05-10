10 мая, 13:13

Моряка из РФ не снимут с заражённого хантавирусом лайнера: судно идёт в Нидерланды на дезинфекцию

Обложка © ТАСС / Miguel Barreo / ЕРА

Российский член экипажа круизного судна MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса, не покинет борт до прибытия в Нидерланды. Эту информацию предоставили в Посольстве России в Мадриде, пишет ТАСС.

В дипломатической миссии уточнили: гражданин РФ останется на лайнере. Корабль направляется в нидерландский порт для проведения полной санитарной обработки.

Других подробностей о состоянии российского моряка диппредставительство не привело. По текущим данным, его изолировали вместе с остальным экипажем.

После прибытия в точку назначения специалисты проведут дезинфекцию всех помещений. Дальнейшие решения о судьбе команды будут принимать местные санитарные власти.

Круизный лайнер MV Hondius (компания Oceanwide Expeditions) 1 апреля 2026 года вышел из аргентинского порта Ушуайя в экспедиционный рейс по Южной Атлантике и Антарктиде; в начале мая ВОЗ подтвердила вспышку хантавируса на борту — восемь заболевших, трое умерли, выявлен штамм Андeс, способный передаваться от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что заражённый хантавирусом лайнер MV Hondius прибыл на Тенерифе. Испания начала эвакуацию пассажиров.

Никита Никонов
