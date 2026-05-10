СК: Жизни детей после ДТП под Омском ничего не угрожает
Обложка © VK / Управление МВД России по Омской области
У детей, пострадавших в ДТП с участием школьного автобуса и грузовика под Омском, нет угрозы для жизни. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. В больнице остаются шесть школьников.
«В больнице находятся шесть детей, в основном с ушибами и ссадинами, угрозы их жизни нет», — рассказали в Следственном комитете.
Ещё одного ребёнка после осмотра отправили домой.
Напомним, что авария случилась на трассе, когда пассажирский микроавтобус вылетел на встречку и врезался в грузовик. Один ребёнок скончался до прибытия врачей, ещё девять человек — среди них шестеро детей — получили ранения. Транспорт перевозил футбольную команду. Пострадавших доставили в больницы Омска. У всех травмы разной степени тяжести. В Следственном комитете завели уголовное дело по статье о небезопасных услугах. Как уточнил замначальника местной Госавтоинспекции Игорь Триколе, причиной столкновения стал выезд школьного автобуса на полосу встречного движения.
