СК: Жизни детей после ДТП под Омском ничего не угрожает

У детей, пострадавших в ДТП с участием школьного автобуса и грузовика под Омском, нет угрозы для жизни. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. В больнице остаются шесть школьников.

«В больнице находятся шесть детей, в основном с ушибами и ссадинами, угрозы их жизни нет», — рассказали в Следственном комитете.

Ещё одного ребёнка после осмотра отправили домой.