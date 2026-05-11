Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что западные СМИ молчат о публикации австрийской газеты Kronen Zeitung, где говорится о теневых сделках Австрии с Украиной. По его словам, речь якобы идёт о перевозке наличных денег и золота на многомиллиардные суммы в фургонах.

«Традиционные СМИ молчат, пока австрийская газета сообщает о «головокружительном» количестве теневого золота и наличных денег — 20 миллиардов евро/долларов, якобы перевезённых на Украину в фургонах. Кто-то явно предпочитает избегать банковских переводов и проверок», — написал Дмитриев в соцсети X.

Он также сыронизировал и задался вопросом, сколько золотых унитазов можно купить на такие суммы.

Ранее Дмитриев сообщил, что Великобритания не переживёт ещё одного года под управлением премьер-министра Кира Стармера. Такое мнение глава РФПИ выразил, комментируя желание британского политика ещё десять лет оставаться у власти, несмотря на призывы к отставке со стороны части депутатов Палаты общин от Лейбористской партии.