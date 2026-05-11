Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал анонс речи премьер-министра Великобритании Кира Стармера в соцсети X. Он заявил, что «вечная неправота» британского премьера является его суперсилой.

«После того, как Стармер уйдёт в отставку, ведущие фирмы наймут его в качестве советника, а затем сделают прямо противоположное его совету. Всегда быть неправым — это суперсила», — написал Дмитриев.

В понедельник Стармер пообещал в своей речи «противостоять серьёзным вызовам», стоящим перед Соединённым Королевством, на фоне растущего давления на его руководство.

Ранее Дмитриев сообщил, что Великобритания не переживёт ещё одного года под управлением премьер-министра Кира Стармера. Такое мнение глава РФПИ выразил, комментируя желание британского политика ещё десять лет оставаться у власти, несмотря на призывы к отставке со стороны части депутатов Палаты общин от Лейбористской партии.