День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 12:10

Дмитриев раскрыл «суперсилу» Стармера

Дмитриев назвал вечную неправоту Стармера его суперсилой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал анонс речи премьер-министра Великобритании Кира Стармера в соцсети X. Он заявил, что «вечная неправота» британского премьера является его суперсилой.

«После того, как Стармер уйдёт в отставку, ведущие фирмы наймут его в качестве советника, а затем сделают прямо противоположное его совету. Всегда быть неправым — это суперсила», — написал Дмитриев.

В понедельник Стармер пообещал в своей речи «противостоять серьёзным вызовам», стоящим перед Соединённым Королевством, на фоне растущего давления на его руководство.

Дмитриев высмеял молчание западных СМИ по теневым сделкам Австрии с Украиной
Дмитриев высмеял молчание западных СМИ по теневым сделкам Австрии с Украиной

Ранее Дмитриев сообщил, что Великобритания не переживёт ещё одного года под управлением премьер-министра Кира Стармера. Такое мнение глава РФПИ выразил, комментируя желание британского политика ещё десять лет оставаться у власти, несмотря на призывы к отставке со стороны части депутатов Палаты общин от Лейбористской партии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Кир Стармер
  • Великобритания
  • Кирилл Дмитриев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar