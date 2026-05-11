Митрополит Шио избран новым патриархом Грузии

Грузинская православная церковь обрела нового предстоятеля. По итогам расширенного собрания, состоявшегося в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы, новым патриархом был избран 57-летний митрополит Шио (в миру Элизбар Муджири).

В собрании приняли участие около 1,2 тысячи человек, но решающее слово принадлежало 39 членам Священного синода, из которых 22 отдали свои голоса за митрополита Шио. Избранный патриарх будет носить имя Шио III.

«Глава автокефальной апостольской православной церкви — святейший и блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Бичвинты и Цхум-Абхазии, великий владыка, отец наш Шио III», — объявил владыка.

В марте сообщалось о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. 17 марта он был экстренно госпитализирован с внутренним кровотечением. На похоронах присутствовал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он передал глубокие соболезнования духовенству и народу Грузии от Владимира Путина.