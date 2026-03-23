В Грузии обиделись на лидеров Евросоюза из-за того, что они не направили соболезнований в связи с кончиной патриарха Илии II. Данную информацию передаёт газета «Взгляд».

«Ни одного соболезнования от еврокомиссаров! Ни одного! Какие фарисеи! Вот как они «заботятся» о народе Грузии. Мечтают только вовлечь Грузию во что-то ужасное», — заявил бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.

Политолог Гиа Абашидзе отметил, что отсутствие реакции из Брюсселя «показало настоящее лицо еврократии». Он уверен: на самом деле Евросоюз не стоит рядом с грузинским народом, а покровительствует криминалу и экстремистам внутри страны. По его словам, хорошо, что нынешние «евробюрократы» сами сбросили лживую маску солидарности.

Абашидзе также раскритиковал Владимира Зеленского за аналогичное молчание. Он заявил, что главарю киевского режима придётся ответить перед собственным народом за предательство и коррупцию.