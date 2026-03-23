«Какие фарисеи!» В Тбилиси пришли в ярость из-за молчания еврочиновников после кончины патриарха
В Грузии обиделись на лидеров Евросоюза из-за того, что они не направили соболезнований в связи с кончиной патриарха Илии II. Данную информацию передаёт газета «Взгляд».
«Ни одного соболезнования от еврокомиссаров! Ни одного! Какие фарисеи! Вот как они «заботятся» о народе Грузии. Мечтают только вовлечь Грузию во что-то ужасное», — заявил бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
Политолог Гиа Абашидзе отметил, что отсутствие реакции из Брюсселя «показало настоящее лицо еврократии». Он уверен: на самом деле Евросоюз не стоит рядом с грузинским народом, а покровительствует криминалу и экстремистам внутри страны. По его словам, хорошо, что нынешние «евробюрократы» сами сбросили лживую маску солидарности.
Абашидзе также раскритиковал Владимира Зеленского за аналогичное молчание. Он заявил, что главарю киевского режима придётся ответить перед собственным народом за предательство и коррупцию.
Напомним, что на днях стало известно о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. 17 марта он был экстренно госпитализирован с внутренним кровотечением. На похоронах присутствовал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он передал глубокие соболезнования духовенству и народу Грузии от Владимира Путина. Согласно церковным канонам, имя следующего патриарха будет объявлено в срок от 40 дней до двух месяцев после смерти предшественника.
