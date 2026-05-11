Ирландский журналист Боуз назвал главу дипломатии ЕС Каллас слабоумной
Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас, которая выразила тревогу по поводу растущего влияния Российской Федерации на международной арене. Своими мыслями на этот счёт он поделился в публикации на платформе X.
«Разве Каллас, эта слабоумная руководительница, беспокоилась о «влиянии Москвы», когда росла в большой советской государственной квартире? Жила привилегированной жизнью благодаря своему коррумпированному отцу, который был коммунистическим лидером Эстонии?» — написал он.
Помимо этого, Боуз назвал руководительницу внешнеполитической службы ЕС обманщицей и лгуньей.
До этого Каллас обратила внимание на то, что Москва наращивает своё присутствие и авторитет в европейских делах. Поводом для беспокойства, в частности, послужило то, что атлетов из Российской Федерации теперь всё чаще допускают до участия в турнирах международного уровня.
Ранее Кая Каллас заявила, что Эстония могла бы отмечать 9 Мая, если бы советское руководство «даровало республике свободу» после победы над нацистами в 1945 году. В своём выступлении она заявила, что страна не празднует эту дату из-за того, что, по её мнению, свобода тогда так и не наступила.
