Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас, которая выразила тревогу по поводу растущего влияния Российской Федерации на международной арене. Своими мыслями на этот счёт он поделился в публикации на платформе X.

«Разве Каллас, эта слабоумная руководительница, беспокоилась о «влиянии Москвы», когда росла в большой советской государственной квартире? Жила привилегированной жизнью благодаря своему коррумпированному отцу, который был коммунистическим лидером Эстонии?» — написал он.

Помимо этого, Боуз назвал руководительницу внешнеполитической службы ЕС обманщицей и лгуньей.

До этого Каллас обратила внимание на то, что Москва наращивает своё присутствие и авторитет в европейских делах. Поводом для беспокойства, в частности, послужило то, что атлетов из Российской Федерации теперь всё чаще допускают до участия в турнирах международного уровня.

Ранее Кая Каллас заявила, что Эстония могла бы отмечать 9 Мая, если бы советское руководство «даровало республике свободу» после победы над нацистами в 1945 году. В своём выступлении она заявила, что страна не празднует эту дату из-за того, что, по её мнению, свобода тогда так и не наступила.