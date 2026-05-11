В Посольстве России в Лондоне заявили, что новые санкции Великобритании против российских молодёжных организаций основаны на искажении фактов о детях из зон боевых действий. Об этом говорится в комментарии дипведомства, который есть в распоряжении ТАСС.

«Неправомерные ограничительные меры введены против тех, кто самоотверженно спасает детей в прифронтовой полосе в условиях варварских обстрелов с применением западных, в том числе британских, вооружений», — сообщается в документе.

В посольстве отметили, что речь идёт о людях и организациях, которые заботятся о вывезенных в безопасность ребятах и возвращают им детство. Также в комментарии говорится, что утверждения о якобы насильственном перемещении около 20 тысяч детей с территории Украины в Россию неоднократно опровергались российской стороной.

Дипломаты назвали такие обвинения наглой дезинформацией и сравнили их с другими резонансными эпизодами, которые ранее обсуждались в информационном поле. Отдельно в заявлении подчёркивается, что Лондон использует ложь как инструмент политики на украинском направлении и продолжает манипулировать фактами.