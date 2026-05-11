День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 14:37

Посольство России уличило Лондон в искажении фактов о детях после введения новых санкций

Посольство России: Санкции Британии основаны на искажении данных о детях

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

В Посольстве России в Лондоне заявили, что новые санкции Великобритании против российских молодёжных организаций основаны на искажении фактов о детях из зон боевых действий. Об этом говорится в комментарии дипведомства, который есть в распоряжении ТАСС.

«Неправомерные ограничительные меры введены против тех, кто самоотверженно спасает детей в прифронтовой полосе в условиях варварских обстрелов с применением западных, в том числе британских, вооружений», — сообщается в документе.

В посольстве отметили, что речь идёт о людях и организациях, которые заботятся о вывезенных в безопасность ребятах и возвращают им детство. Также в комментарии говорится, что утверждения о якобы насильственном перемещении около 20 тысяч детей с территории Украины в Россию неоднократно опровергались российской стороной.

Дипломаты назвали такие обвинения наглой дезинформацией и сравнили их с другими резонансными эпизодами, которые ранее обсуждались в информационном поле. Отдельно в заявлении подчёркивается, что Лондон использует ложь как инструмент политики на украинском направлении и продолжает манипулировать фактами.

Лондон назвал антироссийские санкции против психбольницы и детдомов одними из самых жёстких
Лондон назвал антироссийские санкции против психбольницы и детдомов одними из самых жёстких

Ранее Великобритания расширила санкционный список, включив в него ряд российских учреждений, включая медицинские и социальные организации (детдома, оздоровительные лагеря, пансионаты). Также ограничения были введены против детских омбудсменов и главы штаба «Юнармия». Среди новых фигурантов оказалась и Крымская психиатрическая больница №5 (ГБУЗРК «КПБ №5»), расположенная в селе Строгановка Симферопольского района.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Великобритания
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar