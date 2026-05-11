Не сдаётся под давлением США: Трамп раздражён устойчивостью Кубы

Президент США Дональд Трамп раздражён тем, что власти Кубы не поддаются давлению со стороны Вашингтона. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По данным телеканала, администрация США усилила санкционное давление на Гавану, ограничила поставки критически важных ресурсов и при этом продолжает дипломатические контакты с правительством президента Мигеля Диас-Канеля. Однако кубинские власти не показывают готовности отказаться от власти или пойти на серьёзные уступки.

Источники утверждают, что в администрации США допускают падение кубинского правительства к концу года даже без военного вмешательства. Но сам Трамп, по данным NBC News, считает такие сроки слишком долгими. В частном порядке американский лидер выражал недовольство ключевым чиновникам, включая госсекретаря Марко Рубио, который курирует усилия по давлению на Кубу.

Накануне Дональд Трамп заявил, что США «займутся» Кубой, но не стал объяснять, какие именно шаги готовит Вашингтон. На вопрос журналистки Шерил Аткинсон о том, поддерживает ли Белый дом контакты с кубинскими властями, американский лидер ответил, что этим занимается госсекретарь Марко Рубио. Трамп подтвердил, что он ведёт общение с Гаваной от имени нынешней администрации.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва после визита в Вашингтон пересказал содержание своей беседы с Трампом, где также обсуждалась Куба. По словам бразильского лидера, президент США дал понять, что военного вторжения на остров не планируется. Лула да Силва также отметил, что Гавана готова к прямому разговору с Вашингтоном. Кубинские власти, по его словам, ищут возможность урегулировать ситуацию и добиться снятия блокады.