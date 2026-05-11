Патриарх Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием главой Грузинской церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление митрополиту Сенакскому и Чхороцкуйскому Шио по случаю его избрания на пост предстоятеля Грузинской Православной Церкви. В своём послании Предстоятель Русской Православной Церкви подчеркнул исторические братские узы, соединяющие обе Церкви. Патриарх Кирилл также отметил, что личные визиты в Грузию всегда оставляли у него ощущение глубокой духовной общности между народами России и Грузии.

«Молюсь, чтобы, Богу содействующу, в вашем первосвятительском служении обрели достойное продолжение традиции братского общения, сложившиеся при ваших досточтимых предшественниках», — подчеркнул глава РПЦ.

Грузинская православная церковь сегодня обрела нового предстоятеля. По итогам расширенного собрания, состоявшегося в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы, новым патриархом был избран 57-летний митрополит Шио (в миру Элизбар Муджири).

