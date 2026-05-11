Кравцов: Санкции Запада не повлияют на работу российских детских лагерей

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что российские детские лагеря устойчивы ко всем внешним вызовам, несмотря на санкции ЕС. По его словам, они продолжают развиваться и остаются востребованными. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

«Центры продолжают оставаться востребованными на международной арене, развивая партнёрские связи и реализовывая проекты, которые способствуют межкультурному диалогу и обмену опытом. Это подтверждает их устойчивость к внешним вызовам и потенциал для дальнейшего развития», — заявил Кравцов.

Поводом для громкого заявления стало включение трёх всероссийских детских центров — «Орлёнка», «Алых парусов» и «Смены» — в новый санкционный список Евросоюза. Кравцов назвал это подтверждением их эффективности.

Также под ограничения попали крымский курорт «Солнечная Таврика», центр «Воин», несколько детских лагерей и даже уполномоченные по правам ребёнка в двух регионах. Но в министерстве уверены — наши лагеря держат удар.