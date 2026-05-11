День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 19:13

Кравцов: Санкции Запада не повлияют на работу российских детских лагерей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Likman Uladzimir

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Likman Uladzimir

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что российские детские лагеря устойчивы ко всем внешним вызовам, несмотря на санкции ЕС. По его словам, они продолжают развиваться и остаются востребованными. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

«Центры продолжают оставаться востребованными на международной арене, развивая партнёрские связи и реализовывая проекты, которые способствуют межкультурному диалогу и обмену опытом. Это подтверждает их устойчивость к внешним вызовам и потенциал для дальнейшего развития», — заявил Кравцов.

Поводом для громкого заявления стало включение трёх всероссийских детских центров — «Орлёнка», «Алых парусов» и «Смены» — в новый санкционный список Евросоюза. Кравцов назвал это подтверждением их эффективности.

Также под ограничения попали крымский курорт «Солнечная Таврика», центр «Воин», несколько детских лагерей и даже уполномоченные по правам ребёнка в двух регионах. Но в министерстве уверены — наши лагеря держат удар.

Посольство России уличило Лондон в искажении фактов о детях после введения новых санкций
Посольство России уличило Лондон в искажении фактов о детях после введения новых санкций

Ранее Великобритания расширила санкционный список, включив в него ряд российских учреждений, включая медицинские и социальные организации (детдома, оздоровительные лагеря, пансионаты). Также ограничения были введены против детских омбудсменов и главы штаба «Юнармия». Среди новых фигурантов оказалась и Крымская психиатрическая больница №5 (ГБУЗРК «КПБ №5»), расположенная в селе Строгановка Симферопольского района.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Сергей Кравцов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar