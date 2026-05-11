Замглавы уголовного розыска Петербурга Лаврищев арестован за разбой
Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу Виталия Лаврищева, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Его обвиняют в разбое в особо крупном размере. Информация об аресте появилась в электронной базе суда. По данным собеседников агентства, Лаврищева арестовали в Москве в рамках уголовного дела Максима Чачина. Дело связано с событиями 2 декабря 2022 года.
По версии следствия, тогда Чачин и его соучастники приехали к зданию следственного отдела по Московскому району ГСУ СК РФ. Они зашли в помещение следственного отдела и представились мужчине людьми, которые якобы действуют от имени его брата. После этого фигуранты предложили ему пройти с ними вместе с денежными средствами.
Мужчина отказался добровольно покидать здание следственного отдела в их сопровождении. Позже фигуранты совершили грабёж на сумму 300 тысяч долларов. На тот момент это составляло около 18,3 млн рублей.
