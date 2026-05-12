Песков: Перемирие на Украине завершено, СВО продолжается
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Перемирие, объявленное на Украине в период с 9 по 11 мая, завершилось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Гуманитарное перемирие завершилось», — подчеркнул он.
При этом Песков добавил, что после окончания режима тишины Россия продолжает специальную военную операцию.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные строго соблюдали режим прекращения огня с 8 по 11 мая и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. При этом о стороны ВСУ за этот период были зафиксированы нарушения перемирия. МО заявило о более 30 тысячах атак на российские регионы со стороны ВСУ. Толко за последние сутки украинская сторона предприняла 5 попыток атак и произвела 859 обстрелов.
