Генпрокуратура требует изъять активы Цаликова на 5,5 млрд рублей

Генпрокуратура РФ требует изъять у бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова активы на 5,5 миллиарда рублей. Подробности антикоррупционного иска приводит «Коммерсантъ».

По данным издания, значительная часть имущества, на которое претендует надзорное ведомство, связана с компанией «Сандора». Эта фирма участвовала в многомиллиардных контрактах Минобороны. Сам Цаликов отрицает, что компания принадлежит ему. Однако, по версии следствия, «Сандора» могла быть задействована в махинациях при поставках товаров для армии.

В числе таких поставок называются армейские несессеры — наборы предметов личной гигиены. Следствие считает, что они закупались по завышенным ценам. Кроме того, Генпрокуратура указывает на коммерческую и жилую недвижимость, земельные участки и здания в Подмосковье и Северной Осетии. Ведомство считает эти активы незаконно нажитыми.

В числе ответчиков по иску также упоминается Влада Марковская — мать бывшего пресс-секретаря министра обороны Сергея Шойгу Россияны Марковской. По информации «Ъ», на неё были оформлены три дорогостоящих объекта недвижимости общей стоимостью 73,2 миллиона рублей.

Источники из окружения экс-замминистра утверждают, что Цаликов отрицает наличие близких отношений с Россияной Марковской. Суду предстоит оценить доводы сторон и решить судьбу спорных активов.