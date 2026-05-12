Роскомнадзор опроверг планы по блокировке Minecraft

Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к игре Minecraft. Ведомство отреагировало на сообщения о возможной блокировке.

«Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее Роскомнадзор заблокировал в России игровой сервис Roblox. Причиной стало обнаружение на платформе запрещённого контента. После этого появились случаи мошенничества на фоне попыток обойти блокировку. Так, московская школьница, желая вернуть доступ к Roblox, перевела злоумышленникам 82 тысячи рублей с привязанной родительской карты. Деньги у ребёнка выманили под предлогом оплаты услуг по разблокировке. Этот случай стал одним из примеров того, как аферисты используют интерес детей к популярным играм.

Позже стало известно о новой схеме уже вокруг Minecraft: мошенники с Украины стали искать детей в игровых чатах, а затем переводить общение в Telegram. Под предлогом обсуждения игровых моментов злоумышленники начинали психологически давить на школьников. Целью, как утверждается, были родительские деньги и доступ к сбережениям. На этом фоне в Сети снова появились разговоры о возможной блокировке Minecraft.