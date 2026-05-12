«Повёл себя как клоун»: Экс-премьер РФ Степашин высмеял «указ» Зеленского о Параде Победы
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин жёстко высказался о Владимире Зеленском. Поводом стал его «указ о разрешении парада в Москве», который политик назвал клоунским.
«Я думаю, следующий указ его будет о разрешении парада наших войск в Киеве», — заявил Степашин в эфире радио «Комсомольская правда».
Он заметил, что президент России Владимир Путин приглашает Зеленского на переговоры, но тот, понятно, никуда не приедет. Разговаривать, по мнению экс-премьера, нужно не с ним, а с теми, кто его кормит и вооружает. При этом Степашин отметил, что диалог с американцами налажен, и они, несмотря на свои ближневосточные проблемы, уже подустали от украинской темы.
Ранее сообщалось о завершении режима прекращения огня, введённого на период празднования Дня Победы, и возобновлении боевых действий в рамках СВО. После окончания перемирия российские вооружённые силы продолжили выполнение поставленных задач. По данным МО РФ, за время действия перемирия зафиксировано 30 383 случая нарушения режима прекращения огня украинской стороной.
