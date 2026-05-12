Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Киев мог бы устроить провокацию во время Парада Победы 9 Мая, если бы не твёрдые заявления президента России Владимира Путина и других политиков.

«Когда президент обозначил это тактично, но очень весомо, как он всегда делает, то в Киеве даже подмороженные политики поняли, что дело пахнет керосином, что всё это может очень плохо кончиться», — сказал парламентарий.

Депутат также обратил внимание на сближение Киева и Берлина, напомнив о недавнем визите министра обороны Германии на Украину. По его словам, Европа продолжает милитаризироваться и не собирается успокаиваться.

Колесник отметил, что президент США Дональд Трамп пытается урегулировать конфликт, но у него это получается слабо. Россия же, по его словам, укрепляет обороноспособность и не теряет бдительности.

«Наши войска всё равно побеждают. Мы поддерживаем наших ребят. Тогда никаких ударов по нам не будет. И ещё раз говорю: мы победим», — подчеркнул он.

Ранее в Минобороны заявили, что Армия России строго соблюдала режим прекращения огня с 8 по 11 мая. В ведомстве подчеркнули, что российские подразделения оставались на ранее занятых рубежах и позициях. В Кремле отметили, что время гуманитарного перемирия подошло к концу. После окончания режима тишины Россия продолжает специальную военную операцию.