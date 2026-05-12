Москалькова попросила решения для 22 тысяч человек, застрявших в ПВР без регистрации

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подняла на встрече с президентом острую социальную проблему. Речь идёт о судьбе тысяч вынужденных переселенцев, которые годами не могут получить постоянное жильё.

«Сегодня на территории России в пунктах временного размещения продолжает находиться 22 тысячи людей, из них 15 тысяч – это те, кто прибыл к нам ещё до СВО и уже после СВО с территории Украины, получили гражданство», — рассказала омбудсмен.

Главный камень преткновения — отсутствие постоянной регистрации. Без штампа в паспорте эти люди не могут встать на жилищный учёт, чтобы получить квартиру или сертификат.

Москалькова подготовила для главы государства обращение с просьбой найти особое решение для этой категории граждан. Возможно, их включат в государственные программы или разрешат встать на учёт по временному месту пребывания. Пока же почти четверть миллиона человек (с учётом беженцев с Донбасса) находятся в подвешенном состоянии.

