12 мая, 15:17

Экипаж задержанного в Швеции сухогруза Caffa отправили домой

Обложка © chatgpt

Экипаж сухогруза Caffa, задержанного в Швеции, отправлен домой. В посольстве России в Стокгольме подтвердили, что моряки уже покинули королевство.

«Посольство подтверждает, что экипаж сухогруза Caffa покинул Швецию 12 мая этого года», — сообщили в дипмиссии.

Напомним, сухогруз Caffa был задержан в территориальных водах Швеции рядом с портовым городом Треллеборг. Судно ходит под флагом Гвинеи. Задержание произошло 6 марта в Балтийском море. После этого шведские власти взяли под стражу и допросили капитана сухогруза. Сообщалось, что капитан является гражданином России. Всего из 11 членов экипажа 10 имели российское гражданство. Позже шведская прокуратура арестовала Caffa, который с марта находился у берегов королевства. Решение было принято по просьбе другого государства. Прокурор Хакан Ларссон пояснял, что сам инцидент не имеет прямого отношения к Швеции. Местные власти в этой ситуации выступают как посредники.

Николь Вербер
