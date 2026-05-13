«Настоящий кошмар»: Коррупционные дела на Украине сорвали планы Зеленского на ЕС
Politico: Новый коррупционный скандал на Украине стал кошмаром для Зеленского
Новый коррупционный скандал, случившийся на Украина, стал для Владимира Зеленского настоящим кошмаром. Об этом пишет Politico.
«Хуже момента для Владимира Зеленского просто не придумать», — говорится в публикации.
Сейчас глава киевского режима как раз хочет, чтобы Незалежную поскорее приняли в Евросоюз. Но антикоррупционное бюро начало расследование против его ближайших друзей и помощников — и это очень мешает планам Зеленского. Он же продолжает настаивать на своём и предлагает принять Украину в ЕС уже в следующем году. Однако лидеры стран-членов союза считают эту цель нереальной. По их словам, Киев пока не выполнил все необходимые требования.
Напомним, что ранее сотрудники НАБУ пришли с обысками к Андрею Ермаку, который раньше был главой офиса Зеленского. Они обыскали его офис и дом, после чего официально объявили ему подозрение. Ему вменяют отмывание денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные здания, которые связаны с этим делом. Всё это вместе стоит 14 миллионов гривен. Сам Ермак говорит, что обвинения несправедливые. Прокуратура требует арестовать его, но разрешить выйти под залог — он составляет 180 миллионов гривен (это больше 300 миллионов рублей).
