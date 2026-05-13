13 мая, 07:27

Politico: Новый коррупционный скандал на Украине стал кошмаром для Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Новый коррупционный скандал, случившийся на Украина, стал для Владимира Зеленского настоящим кошмаром. Об этом пишет Politico.

«Хуже момента для Владимира Зеленского просто не придумать», — говорится в публикации.

Сейчас глава киевского режима как раз хочет, чтобы Незалежную поскорее приняли в Евросоюз. Но антикоррупционное бюро начало расследование против его ближайших друзей и помощников — и это очень мешает планам Зеленского. Он же продолжает настаивать на своём и предлагает принять Украину в ЕС уже в следующем году. Однако лидеры стран-членов союза считают эту цель нереальной. По их словам, Киев пока не выполнил все необходимые требования.

В Госдуме допустили, что обвинение Ермаку поможет завершить конфликт на Украине

Напомним, что ранее сотрудники НАБУ пришли с обысками к Андрею Ермаку, который раньше был главой офиса Зеленского. Они обыскали его офис и дом, после чего официально объявили ему подозрение. Ему вменяют отмывание денег. Суд уже арестовал землю и недостроенные здания, которые связаны с этим делом. Всё это вместе стоит 14 миллионов гривен. Сам Ермак говорит, что обвинения несправедливые. Прокуратура требует арестовать его, но разрешить выйти под залог — он составляет 180 миллионов гривен (это больше 300 миллионов рублей).

Наталья Афонина
