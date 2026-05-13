В Молдавии местные жители возмущены тем, что в Кишинёве собираются показать спектакль с участием актёра Алексея Панина*. Об этом пишет РИА «Новости», изучив комментарии в соцсетях. Спектакль «Скамейка» должен пройти 16 октября в Национальном театре оперы и балета.

Билеты стоят от 17,5 до 40 долларов. Организаторы обещают зрителям честный разговор «о надежде начать всё заново». Интересно, что ещё в сентябре 2023 года этот же спектакль отменили в Эстонии и Латвии.

В комментариях под анонсом жители Молдавии заранее высказываются против. Один кишинёвец сказал: если спектакль всё же состоится, то потом весь город надо будет 40 дней кропить святой водой. Другой написал, что ни один нормальный человек не пойдёт на это даже бесплатно, не то что за деньги. Третий заметил, что в Молдавию приезжают гастролировать все предатели России.

Люди возмущаются: в Эстонии и Латвии запретили, а теперь летят к нам. Пишут, что потом придётся освящать театр. Советуют зайти в интернет и посмотреть видео с Паниным*, после чего становится непонятно, почему в Молдавии такому человеку разрешают выступать.

Некоторые комментаторы даже обратились к президенту Майе Санду — напомнили, что она уже давала гражданство Молдавии другим признанным в России иноагентам, и иронично предложили выдать паспорт и Панину*. Другие пишут: пусть Санду сама ходит на такие мероприятия.

