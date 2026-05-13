Песков: Россия уведомила другие страны о пуске «Сармата» через спецсистему
Обложка © Минобороны РФ
Россия уведомляла о вчерашнем испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с использованием специально созданной для таких случаев системы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, все подобные пуски осуществляются с уведомлением, работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющейся международной практикой», — сказал представитель Кремля.
Напомним, 12 мая Россия успешно провела пуск ракеты «Сармат», до конца текущего года этот комплекс планируется поставить на боевое дежурство, Президент Владимир Путин тогда отметил, что его дальность может превышать 35 тысяч километров. Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия обладает форой в 10–20 лет перед конкурентами в разработке стратегических ракетных комплексов. Он подчеркнул, что против этого оружия у противника нет никакого противодействия — оно всё равно долетит, поэтому следует думать о последствиях при взаимодействии с Россией.
РС-28 «Сармат» — это новейшая российская тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования, пришедшая на смену знаменитой «Воеводе». Её главные преимущества — огромная дальность и способность доставлять к цели до 15 ядерных блоков, в том числе маневрирующих. Благодаря особой траектории полёта (включая маршрут через оба полюса), ракета может атаковать с неожиданных направлений, преодолевая любые существующие системы противоракетной обороны, что делает защиту от неё практически бесполезной.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.