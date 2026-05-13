Песков: Россия уведомила другие страны о пуске «Сармата» через спецсистему

Россия уведомляла о вчерашнем испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с использованием специально созданной для таких случаев системы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, все подобные пуски осуществляются с уведомлением, работает специальная система уведомлений в строгом соответствии с имеющейся международной практикой», — сказал представитель Кремля.

РС-28 «Сармат» — это новейшая российская тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования, пришедшая на смену знаменитой «Воеводе». Её главные преимущества — огромная дальность и способность доставлять к цели до 15 ядерных блоков, в том числе маневрирующих. Благодаря особой траектории полёта (включая маршрут через оба полюса), ракета может атаковать с неожиданных направлений, преодолевая любые существующие системы противоракетной обороны, что делает защиту от неё практически бесполезной.