«Я у тебя детей заберу»: Отец Кунгурова рассказал о конфликте сына с женой накануне гибели
Виктор Кунгуров, отец погибшего оперного певца Евгения Кунгурова, дал интервью RT. Он рассказал, что накануне трагедии у его сына были серьёзные проблемы в семье.
По словам мужчины, супруги несколько месяцев не жили вместе. Невестка, как утверждает собеседник, постоянно говорила: «Я у тебя детей заберу, они будут на моей фамилии».
После смерти Евгения вдова, по словам отца, перестала общаться с его родственниками. Она уже сменила детям фамилию (на фамилию первого мужа) и сейчас не даёт Кунгуровым видеть внуков.
Напомним, певец Евгений Кунгуров покончил с собой в Москве 8 апреля 2024 года. Позже выяснилось, что он имел проблемы с психикой. Недавно СК и прокуратура вновь начали проверять обстоятельства гибели звезды.
