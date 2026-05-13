«Я у тебя детей заберу»: Отец Кунгурова рассказал о конфликте сына с женой накануне гибели

Виктор Кунгуров, отец погибшего оперного певца Евгения Кунгурова, дал интервью RT. Он рассказал, что накануне трагедии у его сына были серьёзные проблемы в семье.

По словам мужчины, супруги несколько месяцев не жили вместе. Невестка, как утверждает собеседник, постоянно говорила: «Я у тебя детей заберу, они будут на моей фамилии».

После смерти Евгения вдова, по словам отца, перестала общаться с его родственниками. Она уже сменила детям фамилию (на фамилию первого мужа) и сейчас не даёт Кунгуровым видеть внуков.