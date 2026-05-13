Порошенко*: Коррупционный скандал создаст серьёзные проблемы для Украины
Пётр Порошенко*.
Коррупционный скандал в ближайшем кругу Владимира Зеленского несёт серьёзную угрозу для всей Украины. Об этом заявил бывший президент республики Пётр Порошенко*, его слова приводит Politico.
«К несчастью, коррупционные скандалы такого рода в военное время создают серьёзные проблемы для страны», — сказал он. По словам Порошенко*, они ослабляют оборону, портят имидж Украины за границей и мешают евроинтеграции.
Напомним, экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака заподозрили в отмывании денег: 11 мая сотрудники НАБУ провели у него обыски и вручили ему подозрение, а суд арестовал связанные с делом землю и недострои на 14 миллионов гривен. Сам Ермак отвергает обвинения. Прокуратура требует ареста Ермака с залогом в 180 миллионов гривен (более 300 млн рублей). Вчера судья начал изучать материалы дела (а это 16 томов, каждый примерно по 250 страниц), но не успел до конца дня. Заседание продолжается сегодня. В ходе процесса уже была раскрыта преписка Ермака с абонентом по имени Вероника Феншуй, которая давала ему консультации также по кадровым вопросам.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.