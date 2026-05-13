«Гадалка подшаманит»: Захарова рассказала, как Зеленский может в два счёта «отменить» удары ВС РФ
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление Владимира Зеленского о массированной атаке по территории Украины.
Ранее Зеленский заявил, что одна из самых продолжительных атак якобы проходит во время визита президента США Дональда Трампа в Китай. В ответ Захарова предложила украинскому лидеру выпустить указ, который «запретит атаки».
«Так пусть выпустит запрещающий указ. Делов-то: парад в Москве «разрешил», значит, и атаку с таким же успехом «отменит», — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Также Захарова вспомнила о «гадалке», к которой, по данным следствия и СМИ, по очень многим государственным вопросам обращался бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Да и «гадалка» Ермака, которую нанимали для наведения порчи на антикоррупционные структуры, освободилась — может подшаманить», — добавила представитель МИД РФ.
Напомним, 11 мая сотрудники НАБУ провели у него обыски и вручили подозрение. Вчера судья начал изучать материалы дела (16 томов по 250 страниц каждый), но не успел до конца дня, и заседание продолжилось сегодня. В ходе процесса обнародовали переписку Ермака с гадалкой по имени Вероника «Феншуй». Она консультировала его по кадровым вопросам, советовала покинуть Украину и наводила порчу на глав антикоррупционных агентств. По данным блогера Анатолия Шария, экс-чиновник не раз просил её «умертвить» руководителей НАБУ и САП. Для этого в ноябре 2025 года водитель Ермака лично отвёз их фото на кладбище «Лесное» и закопал в указанном гадалкой месте.
