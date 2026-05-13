«Гадалка подшаманит»: Захарова рассказала, как Зеленский может в два счёта «отменить» удары ВС РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление Владимира Зеленского о массированной атаке по территории Украины.

Ранее Зеленский заявил, что одна из самых продолжительных атак якобы проходит во время визита президента США Дональда Трампа в Китай. В ответ Захарова предложила украинскому лидеру выпустить указ, который «запретит атаки».

«Так пусть выпустит запрещающий указ. Делов-то: парад в Москве «разрешил», значит, и атаку с таким же успехом «отменит», — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Также Захарова вспомнила о «гадалке», к которой, по данным следствия и СМИ, по очень многим государственным вопросам обращался бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Да и «гадалка» Ермака, которую нанимали для наведения порчи на антикоррупционные структуры, освободилась — может подшаманить», — добавила представитель МИД РФ.