Глава МИД Венгрии 14 мая встретится с послом России из-за взрывов в Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан намерена встретиться с послом России Евгением Станиславовым 14 мая. Поводом для срочных переговоров стали взрывы, прогремевшие на территории Закарпатской области. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

«Завтра в 11:00 министр иностранных дел нового правительства Анита Орбан вызовет российского посла в венгерский МИД», — заявил Мадьяр.