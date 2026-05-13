Глава МИД Венгрии 14 мая встретится с послом России из-за взрывов в Закарпатье
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан намерена встретиться с послом России Евгением Станиславовым 14 мая. Поводом для срочных переговоров стали взрывы, прогремевшие на территории Закарпатской области. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.
«Завтра в 11:00 министр иностранных дел нового правительства Анита Орбан вызовет российского посла в венгерский МИД», — заявил Мадьяр.
Ранее Анита Орбан, когда ещё выдвигалась кандидатом на пост министра иностранных дел от нового премьер-министра Петера Мадьяра, уже говорила о будущем курсе Венгрии в отношениях с Россией. На слушаниях в парламентском комитете по иностранным делам она заявила, что развитие открытого и взаимовыгодного диалога с Москвой станет одним из направлений венгерской внешней политики, поскольку Россия с учётом своей роли в регионе сохраняет статус важного партнёра для Европы. Такой подход, по мнению наблюдателей, может стать одной из заметных линий нового правительства партии «Тиса».
