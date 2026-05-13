Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 19:18

Зеленский обвинил Россию в попытке испортить фон визита Трампа в КНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский заявил, что удары БПЛА по украинской инфраструктуре якобы связаны с визитом президента США Дональда Трампа в Китай. По словам главы киевского режима, Россия пытается «испортить общий политический фон» на фоне поездки американского лидера в КНР.

«В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон», — заявил Зеленский.

Он также утверждает, что Российская армия применила порядка 800 беспилотников.

Трамп летит к Си без Мелании: Первая леди пропустит визит в Китай
Трамп летит к Си без Мелании: Первая леди пропустит визит в Китай

Президент США прибудет в Китай 13 мая. Двухдневный визит с 13 по 15 мая включает переговоры с Си Цзиньпином. Изначально поездку планировали на конец марта — начало апреля, но отложили из-за иранских событий. Глава Минфина Скотт Бессент ранее подчёркивал, что Трамп не станет больше её переносить. Кстати, американский лидер едет в Пекин с группой крупных предпринимателей. В списке — Илон Маск, Тим Кук, Келли Ортберг и ещё больше десятка топ-менеджеров из финансов, IT, авиакосмоса и сельского хозяйства. Ожидается, что они заключат ряд коммерческих соглашений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar