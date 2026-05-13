Зеленский обвинил Россию в попытке испортить фон визита Трампа в КНР

Владимир Зеленский заявил, что удары БПЛА по украинской инфраструктуре якобы связаны с визитом президента США Дональда Трампа в Китай. По словам главы киевского режима, Россия пытается «испортить общий политический фон» на фоне поездки американского лидера в КНР.

«В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон», — заявил Зеленский.

Он также утверждает, что Российская армия применила порядка 800 беспилотников.