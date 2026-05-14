Рубио назвал главный геополитический вызов для США

Китай является ключевым геополитическим вызовом для США. Приоритеты американской внешней политики обозначил госсекретарь Марко Рубио. Отношения с Пекином остаются одними из самых важных для Вашингтона.

«Наши интересы будут конфликтовать с их интересами. Чтобы избежать войн и сохранить мир и стабильность в мире, нам придётся управлять этими процессами», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Рубио рассказал о планах американской делегации во время визита в Китай. Переговорщики попытаются убедить Пекин играть более активную роль в урегулировании ситуации с Ираном. США хотят, чтобы Китай повлиял на Тегеран и помог отказаться от эскалации в Ормузском проливе. Госсекретарь назвал Иран огромным источником нестабильности.

Рубио добавил, что Исламская Республика угрожает дестабилизировать Азию сильнее, чем другие регионы мира. Азиатские страны сильно зависят от энергетических поставок через узкие проливы. Любые перебои в этих маршрутах создают риски для экономики всего континента.

Напомним, президент США Дональд Трамп отправился в Пекин. Вместе с ним летит группа крупных предпринимателей. В списке участников — Тим Кук, Илон Маск и Келли Ортберг. Ещё больше десятка топ-менеджеров представляют финансы, IT, авиакосмос и сельское хозяйство. Ожидается, что делегация заключит ряд коммерческих соглашений.