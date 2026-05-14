Шойгу назвал стремление США к доминированию причиной мировых потрясений

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу считает, что причиной нынешних потрясений в мире является стремление США и их союзников сохранить доминирование. С таким заявлением он выступил в Бишкеке на 21-й встрече секретарей профильных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества.

«В глобальной политике и экономике нарастает турбулентность. Международные отношения продолжают неуклонно деградировать. Первопричина нынешних потрясений — стремление США и их союзников сохранить свое доминирование», — отметил он.

Заявление прозвучало на площадке ШОС, где представители стран-участниц обсуждают вопросы безопасности и международной стабильности. Ранее Шойгу на этой же встрече говорил об украинском конфликте. Он заявил, что Россия не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования, но считает, что Киев раз за разом подтверждает неспособность договариваться.