Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 мая, 08:30

Шойгу назвал стремление США к доминированию причиной мировых потрясений

Обложка © Life.ru

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу считает, что причиной нынешних потрясений в мире является стремление США и их союзников сохранить доминирование. С таким заявлением он выступил в Бишкеке на 21-й встрече секретарей профильных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества.

По словам Шойгу, в мировой политике и экономике усиливается турбулентность. Он также заявил, что международные отношения продолжают деградировать.

«В глобальной политике и экономике нарастает турбулентность. Международные отношения продолжают неуклонно деградировать. Первопричина нынешних потрясений — стремление США и их союзников сохранить свое доминирование», — отметил он.

Заявление прозвучало на площадке ШОС, где представители стран-участниц обсуждают вопросы безопасности и международной стабильности. Ранее Шойгу на этой же встрече говорил об украинском конфликте. Он заявил, что Россия не отказывается от политико-дипломатических методов урегулирования, но считает, что Киев раз за разом подтверждает неспособность договариваться.

Марина Фещенко
