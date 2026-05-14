14 мая, 08:43

Кредитор намерен обанкротить производителя мороженого «Русский холод»

Обложка © DALL-E / Life.ru

Инвестиционно-финансовая группа Fordewind намерена обратиться в арбитраж с заявлениями о банкротстве компаний, связанных с производителем мороженого «Русский холод». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Федресурса».

Речь идёт сразу о четырёх юрлицах: АО «Русский холодъ», АО «ТД "Русский холод"», ООО «Алтайхолод» и «Лагуна койл». В заявлениях указывается на признаки неплатёжеспособности.

Холодные торги: Поставки отечественного мороженого в КНР обвалились почти в 30 раз

«Русский холод» считается одним из заметных игроков российского рынка мороженого. В прошлом году компания входила в топ-10 производителей в стране. При этом выпуск продукции у предприятия заметно снизился. По данным издания, объём производства упал на четверть — до 15 тысяч тонн. Это существенно больше общего спада по рынку, который составил 7,5%.

Трудности компании могут быть связаны с высокой кредитной нагрузкой на фоне стагнации в отрасли. Совокупный долг связанных с «Русским холодом» компаний в 2025 году превысил 12,5 млрд рублей.

Эксперты допускают, что заявление о банкротстве может быть частью переговоров о привлечении нового инвестора. Такой шаг способен усилить позиции кредитора и повлиять на условия возможной сделки.

Инвестиционная компания А1 может купить «Русский холод» за символический рубль

Ранее фермеры попросили Минпромторг отменить обязательную маркировку молочки. В обращении ассоциации «Народный фермер» на имя главы ведомства Антона Алиханова говорится, что это ведёт к уходу мелких производителей в тень.

Марина Фещенко
